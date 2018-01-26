В России появится логистический центр в рамках коридора "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - В Астраханской области России на станции Кутум Приволжской железной дороги (ПривЖД) появится транспортно-логистический центр в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщают в пятницу местные СМИ.

Вопрос создания центра представители "Российской железной дороги" и регионального правительства обсуждали с деловыми кругами из Азербайджана.

Начальник ПривЖД Сергей Альмеев рассказал собравшимся о перспективах доставки скоропортящихся импортных грузов в Россию по железной дороге. Он внёс предложения по организации перевоза продукции с использованием потенциала станции Кутум.

"Мы готовы организовать комплексный цикл транспортно-логистических услуг. В частности, предоставление территории, зданий, сооружений для переработки и хранения продукции, а также системы привилегий и скидок", - отметил Альмеев.

Бизнесмены из Азербайджана намерены подписать многостороннее соглашение для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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