Махинации с зарплатами и госзакупками: Финнадзор Азербайджана отчитался о проверках за 2017 год

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Государственная служба финансового надзора Азербайджана выявила факты, свидетельствующие о растрате средств бюджетных организаций на сумму почти в 7,4 миллиона манатов, сообщает министерство финансов.

Как отмечается, эти факты выявлены в результате мониторинга, проведенного в различных школах, медицинских учреждениях, органах исполнительной власти, дипломатических представительствах и других структурах.

За прошедший год Госслужбе удалось вернуть в бюджет 6,67 миллиона манатов из этих средств, еще 81,8 тысячи манатов были возвращены в этом году. Дела на сумму в 2,33 миллиона манатов по 10 бюджетным организациям направлены в Генеральную прокуратуру в связи с подозрениями в хищениях.

В течение прошлого года было рассмотрено свыше 260 обращений и жалоб граждан, эти дела были изучены. Отмечается, что большая часть жалоб оказалась обоснованной и в этих случаях права граждан были восстановлены.

После проверок были выявлены несколько характерных для бюджетных организаций нарушения. В частности, зачастую стоимость работ по благоустройству необоснованно завышается, нарушаются правила осуществления государственных закупок, в некоторых учреждениях содержится слишком большой штат сотрудников. Также необоснованно завышаются зарплаты сотрудников, при этом зачастую эти средства переводятся на зарплатные карты главных бухгалтеров и близких к ним людям.

В некоторых музыкальных школах заработная плата безосновательно и в больших объемах перечислялась на зарплатные карты уволенных сотрудников или людей, которые не работали в этих музыкальных школах.

Что касается дела Международного банка Азербайджана. То, согласно сообщению, изучение дел, связанных с недочетами при оформлении, выдаче и погашении кредитов с 2001 по май 2015 года, уже завершены и направлены в министерство внутренних дел.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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