В Узбекистане началась реализация цемента по фиксированным ценам

БАКУ /Trend/ - Цементные предприятия Узбекистана открывают точки продажи цемента населению по фиксированным ценам для исключения спекуляции на рынке.

«Кызылкумцемент» и «Бекабадцемент» уже наладили реализацию цемента населению по фиксированной цене, сообщают Узбекские СМИ, ссылаясь на «Узстройматериалы».

В зависимости от региона стоимость цемента составляет 430−490 тысяч сумов за тонну. Точки продажи открываются во всех крупных городах и районах.

В настоящее время в Узбекистане действуют пять крупных цементных предприятий и несколько мелких совокупной мощностью 8,5 миллиона тонн. Крупнейшие из них - АО «Кызылкумцемент» - 3,1 миллиона тонн и АО «Ахангаранцемент» –1,7 миллиона тонн.

Цемент, по данным АО "Узстройматериалы", занимает существенную долю (76 процентов) в общем объеме отрасли по производству стройматериалов в Узбекистане.

Продукция экспортируется в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Ранее сообщалось, что цементные заводы Узбекистана в 2017-2020 годах перейдут на более экономичный "сухой" способ производства цемента.

Согласно официальному прогнозу, производство цемента в Узбекистане будет ежегодно расти, в среднем на 3,5 процента, и в 2019 году достигнет 8,9 миллиона тонн.

Такие параметры определены программой мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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