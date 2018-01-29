В Узбекистане началась реализация цемента по фиксированным ценам

29 января 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цементные предприятия Узбекистана открывают точки продажи цемента населению по фиксированным ценам для исключения спекуляции на рынке.

«Кызылкумцемент» и «Бекабадцемент» уже наладили реализацию цемента населению по фиксированной цене, сообщают Узбекские СМИ, ссылаясь на «Узстройматериалы».

В зависимости от региона стоимость цемента составляет 430−490 тысяч сумов за тонну. Точки продажи открываются во всех крупных городах и районах.

В настоящее время в Узбекистане действуют пять крупных цементных предприятий и несколько мелких совокупной мощностью 8,5 миллиона тонн. Крупнейшие из них - АО «Кызылкумцемент» - 3,1 миллиона тонн и АО «Ахангаранцемент» –1,7 миллиона тонн.

Цемент, по данным АО "Узстройматериалы", занимает существенную долю (76 процентов) в общем объеме отрасли по производству стройматериалов в Узбекистане.

Продукция экспортируется в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Ранее сообщалось, что цементные заводы Узбекистана в 2017-2020 годах перейдут на более экономичный "сухой" способ производства цемента.

Согласно официальному прогнозу, производство цемента в Узбекистане будет ежегодно расти, в среднем на 3,5 процента, и в 2019 году достигнет 8,9 миллиона тонн.

Такие параметры определены программой мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами
Узбекистан 27 января 14:48
В Кыргызстане рассмотрели вопрос применения международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикоc
Кыргызстан 27 января 09:20
В ближайшие годы потребность горно-металлургического комбината Узбекистана в электроэнергии значительно вырастет
Энергетика 26 января 19:08
Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры
Узбекистан 26 января 17:45
Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник
ИКТ 26 января 16:50
Позитивные преобразования повышают интерес к Узбекистану на международной арене - посольство (ФОТО)
Узбекистан 26 января 15:29
В Узбекистане утвержден техрегламент безопасности мясной продукции
Бизнес 26 января 13:53
Предприятия АО «Узстройматериалы» увеличили в минувшем году темпы производства
Бизнес 26 января 12:26
В Узбекистане открылся завод по переработке отходов
Бизнес 26 января 11:22
ВБ поможет Узбекистану модернизировать сектор централизованного теплоснабжения
Центральная Азия 26 января 11:00
В Узбекистане начато строительство оценочной скважины на крупнейшем газовом месторождении
Узбекистан 25 января 20:52
Парламент Узбекистана принял закон «О госзакупках»
Бизнес 25 января 19:21
Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан
Энергетика 25 января 17:42
Узбекско-французский автопроизводитель определился с модельным рядом
Бизнес 25 января 16:44
В Узбекистане примут правила инновационной деятельности
Бизнес 25 января 15:51
Узбекистан намерен привлечь Deloitte к разработке ИКТ-стратегии
Бизнес 25 января 13:11
В Узбекистане утверждены правила клиринговых операций на товарно-сырьевой бирже
Бизнес 25 января 12:29
Президент Узбекистана утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергии
Экономика 25 января 09:32