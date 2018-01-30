Официальный курс маната к мировым валютам на 30 января

30 января 2018 10:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:42)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 января установлен на уровне 1,7001 и 2,1029 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

30.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1029

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3719

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0868

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8569

1 бразильский реал

1 BRL

0.5388

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1414

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1584

1 чешская крона

1 CZK

0.083

1 чилийский песо

1 CLP

0.2816

1 китайский юань

1 CNY

0.2684

1 датская крона

1 DKK

0.2825

1 грузинский лари

1 GEL

0.6787

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3871

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.215

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8131

1 израильский шекель

1 ILS

0.5001

1 канадский доллар

1 CAD

1.3759

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6695

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4366

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.1019

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2195

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5072

1 российский рубль

1 RUB

0.0302

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2948

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4697

1 турецкая лира

1 TRY

0.4476

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0582

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1926

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0602

100 японских иен

100 JPY

1.5631

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2445

Золото (1 унция)

1 XAU

2271.3081

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1104

Платина (1 унция)

1 XPT

1695.3992

Палладий (1 унция)

1 XPD

1844.1835

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Azernews Newspaper
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