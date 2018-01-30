В переговорах по авиасоглашению с Азербайджаном отмечается прогресс - еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан отмечают прогресс в переговорах по авиационному соглашению, сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, стороны намерены в полной мере использовать возможности, которые откроет обширное авиационное соглашение.

"Такое соглашение является главной целью переговоров, которые сейчас ведутся. Я не буду говорить о технических деталях, но мы видим явный прогресс в переговорах и хотим использовать все возможности, которые соглашение нам представит. Азербайджанская сторона четко обозначила свою позицию - соглашение должно быть взаимовыгодным, и мы поддерживаем ее", - сказал Хололей.