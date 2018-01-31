ВБ выделил дополнительный кредит на развитие плодоовощеводства в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил проект "Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование" для Узбекистана, говорится в сообщении банка.

Проект расширит доступ произведенным в Узбекистане овощам и фруктам на внутренние и внешние рынки, а также повысит производительность сектора плодоовощеводства в стране. Для этих целей Международный банк реконструкции и развития выделил заем в размере 500 миллионов долларов США.

Узбекистан осуществляет фундаментальные реформы, переходя от государственной модели развития к экономике, основанной на росте частного сектора. Сельское хозяйство играет важную роль в данном процессе. В 2016 году на данный сектор приходилось 17 процентов ВВП, 15 процент экспортных доходов и более трети рабочих мест в стране.

«Сельское хозяйство и развитие сельских районов находятся в центре трансформационных процессов в Узбекистане, а переход к плодоовощеводству является важной частью государственной инвестиционной стратегии», - отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.

В Узбекистане сектор плодоовощеводства является одним из важных источников всесезонной занятости в сельских районах, в том числе обеспечивая значительное количество женщин рабочими местами. Кроме того, производство фруктов и овощей приносит значительно больший доход фермерам, чем выращивание пшеницы и хлопка. На плодоовощную продукцию приходится до 50 процентов всего урожая в стране, а также более 35 процентов выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Первоначальный проект "Развитие сектора плодоовощеводства" на сумму 150 миллион долларов США, утвержденный в 2014 году, был направлен на устранение препятствий для развития данного сектора в Узбекистане. Нынешний проект будет базироваться на его достижениях.

А именно, по состоянию на конец 2017 года фермеры, частные предприятия, агрофирмы и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции по всей стране получили от местных банков, участвующих в проекте, 223 кредита на развитие бизнеса в сфере плодоовощеводства.

Нынешний проект улучшит доступ к финансовым ресурсам для фермеров и агрофирм по всему Узбекистану. Кредиты, предоставляемые местными банками, участвующими в проекте, позволят им инвестировать в приобретение семян и саженцев, во внедрение водосберегающей технологии (такой как капельное орошение), в строительство хранилищ и теплиц, закупку оборудования для переработки фруктов и овощей и т.д.

Всемирный банк оказывает содействие правительству Узбекистана в развитии страны, поддерживая реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов США. Они направлены на коренные изменения в отраслях сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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