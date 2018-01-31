Результат валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже на 31 января

31 января 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (расчет произошел немедленно) и Т+1 (расчет произойдет через день) в тенге, евро с расчетами T+0 в тенге, a также в долларах США, китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,63 тенге за доллар (+0,20 тенге), объем торгов – 23 250 тысяч долларов, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок также не было заключено. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51 тенге за юань (+0,1537 тенге), объем торгов – 200 тысяч юаней.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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