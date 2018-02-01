В Узбекистане будет реализовано свыше 20 тысяч проектов в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Узбекистане в более чем 21 600 фермерских хозяйствах будет реализовано около 23 тысяч проектов.

В рамках проектов на 7,4 тысячи гектарах будут разбиты сады по интенсивной технологии, на 4,3 тысячи гектарах - виноградники, на 844 гектарах будут созданы теплицы, сообщает Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земельных участков Узбекистана.

Предусматривается реализация 520 проектов в сфере переработки плодоовощной, мясо-молочной продукции, 785 проектов по переработке зерна, производству хлебных изделий, 3,9 тысячи проектов по животноводству и птицеводству, 2,3 тысячи проектов по рыбоводству и пчеловодству, 2,1 тысячи проектов по овцеводству, козоводству, кролиководству, 170 проектов по разведению коней и индюков, 8 тысяч проектов по сервисному обслуживанию.

В 2017 году в более чем 75 тысячи фермерских хозяйств на основе современных технологий освоено производство готовой продукции. В Самаркандской, Андижанской, Ферганской, Ташкентской и Наманганской областях свыше 45-50 процентов имеющихся фермерских хозяйств преобразованы в многопрофильные.

В Узбекистане сектор плодоовощеводства является одним из важных источников всесезонной занятости в сельских районах, в том числе обеспечивая значительное количество женщин рабочими местами. Кроме того, производство фруктов и овощей приносит значительно больший доход фермерам, чем выращивание пшеницы и хлопка. На плодоовощную продукцию приходится до 50 процентов всего урожая в стране, а также более 35 процентов выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2016 году на сельское хозяйство приходилось 17 процентов ВВП, 15 процент экспортных доходов и более трети рабочих мест в стране.

Рост объема производства сельского хозяйства в 2017 году составил 1,9 процента по отношению к 2016. В 2017 общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 69,504 триллион сумов или 102 процента к соответствующему периоду 2016 года.

Официальный курс на 1 февраля составляет 8175,77 UZS/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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