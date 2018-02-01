Первая после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Китаем и Грузией партия грузинского вина поступила через Хоргос

Через КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе в Китай поступила первая после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между КНР и Грузией партия грузинского вина.

Как сообщили агентству Синьхуа в Хоргосской таможне, декларация на данную партию вина была оформлена 29 января. Ее стоимость -- около 40 тысяч долларов США. За нее, исходя из ставки таможенной пошлины в размере 14 процентов, применяющейся для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, нужно было заплатить 120 тысяч юаней, но теперь пошлины на поставляемое из Грузии вино обнулены в соответствии с соглашением о свободной торговле, вступившем в силу первого января 2018 года.

Китай снизил таможенные пошлины и на крепкие спиртные напитки из Грузии - на 2-40 процентов. В целом соглашение о свободной торговле предусматривает устранение пошлин в отношении более 90 процентов поставляемых из Китая/Грузии товаров. Оно стало первым подобным соглашением, заключенным Китаем с зарубежной страной после выдвижения инициативы "Пояс и путь".

"Для нас это хорошая новость", - так прокомментировал вступление в силу соглашения с Грузией гендиректор внешнеторговой компании "Дэмин" из Хоргоса Инь Дэцай.

По его расчетам, компания сможет сэкономить на этом несколько сотен тысяч юаней только за 2018 год.

Возрастающий спрос на китайском рынке способствует расширению импорта вина из Грузии. В 2017 году в Китай через Хоргос было поставлено грузинского вина на сумму 46,89 миллиона юаней (1 USD - 6,3 юаня), сообщили в Хоргосской таможне.

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