В январе SOFAZ продал банкам почти $300 млн

2 февраля 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в январе 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 299,1 миллиона долларов, сообщает фонд в пятницу.

В декабре прошлого года SOFAZ реализовал на валютных аукционах 584,8 миллиона долларов, а всего в 2017 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда свыше 3,7 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 9,216 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Максим Цурков)

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