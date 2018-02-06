На железнодорожной станции Гарадаг установят новый стрелочный перевод (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На грузовой железнодорожной станции Гарадаг начаты работы по укладке нового стрелочного перевода, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" во вторник.

Работы ведутся в рамках капитального ремонта 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

С сентября 2016 года идет процесс замены стрелочных переводов на железной дороге Баку-Беюк Кесик. На Сангачальской производственной базе была построена специальная площадка, где идет сборка нижних строений стрелочных переводов и новые железобетонные перекрытия. Первый подобный перевод был установлен девятого сентября 2016 года.

"В настоящее время на станции Гарадаг начата укладка уже 117-го по счету устройства, и эти работы займут два дня", - говорится в сообщении.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано 14 апреля 2015 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

Реализация нового проекта была начата в октябре 2015 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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