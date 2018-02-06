Китайская компания JD начала масштабное коммерческое использование беспилотников

6 февраля 2018 20:21 (UTC+04:00)

Северо-западное управление гражданской авиации выдало лицензию корпорации «Цзиндун» площадки по мультимодальным перевозкам при помощи БПЛА в провинции Шэньси, сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао».

Таким образом, «Цзиндун» станет первым в провинции пилотным предприятием по логистике и распределению с помощью БПЛА на национальном уровне.

«Будучи первым государственным пилотным предприятием, «Цзиндун» официально начнет масштабное коммерческое использование БПЛА в логистике в провинции Шэньси», - заявил заместитель президента корпорации «Цзиндун» Сяо Цзюнь.

По словам Сяо Цзюня, компания «Цзиндун» намерена в последующие два года разработать осуществимые и взвешенные стандарты безопасного функционирования беспилотников в логистике.

Специалисты отмечают, что пилотный проект в провинции Шэньси означает постепенное ослабление контроля в коммерческом использовании БПЛА, более того, данные о полетах и образцы логистики и распределения предоставили технологическую и практическую поддержку для создания «китайских стандартов» в управлении БПЛА.

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