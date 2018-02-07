Узбекским авиалиниям разрешено реализовывать авиабилеты на международные рейсы ниже себестоимости

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» получила право реализовывать авиабилеты на международные рейсы по цене ниже себестоимости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».

Глава Узбекистана предоставил НАК «Узбекистон хаво йуллари» право реализовывать авиабилеты на международные рейсы ниже себестоимости в целях обеспечения конкурентоспособности рейсов.

Мирзиёев поручил министерству финансов в двухмесячный срок совместно с НАК «Узбекистон хаво йуллари» внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации авиабилетов по сниженным ценам.

Президент рекомендовал по согласованию с Государственным комитетом по развитию туризма утвердить прогноз привлечения иностранных туристов и внедрить систему премирования руководителей и работников представительств авиакомпании за рубежом за увеличение туристического потока из страны пребывания, а в случае не способности обеспечить выполнение возложенных задач — применения мер ответственности.

В документе отмечается, что в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве будут действовать специальные автобусы (shuttle-bus), которые соединят международные аэропорты с железнодорожными вокзалами и автовокзалами, а также крупными гостиницами.

Расписание движения автобусов будет увязано с расписанием авиарейсов.

Также пассажиры авиакомпании смогут воспользоваться платными услугами связи на борту самолетов.

Согласно документу, авиакомпания внедрит на борту своих самолетов такие услуги как телефонные звонки, отправления SMS-сообщений и интернет.

Президент Узбекистана поручил до 31 марта утвердить план мер по предоставлению дополнительных платных услуг на воздушных судах авиакомпании.

НАК «Узбекистон хавр йуллари» является крупнейшей авиакомпанией в странах постсоветского пространства, не считая российских.

Ежегодный рост пассажирских перевозок составляет 10-15 процентов. Полеты осуществляются по более чем 60 направлениям, в том числе в страны Азии, Европы и Северной Америки. Помимо НАК «Узбекистон хаво йуллари» воздушные перевозки граждан Узбекистана и гостей республики на внутреннем рынке по международным направлениям осуществляют 10 иностранных авиакомпаний, большей частью российские.

НАК «Узбекистон хаво йуларри» полностью принадлежит государству и является собственником 11 аэропортов, расположенных на территории Узбекистана, 6 из которых международные. Авиакомпания имеет представительства в 25 государствах мира.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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