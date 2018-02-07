Впервые в Узбекистане аэропорт будет передан в управление частной компании

7 февраля 2018 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт «Карши» выводится из состава НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Эта мера предусмотрена постановлением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию въездного туризма».

Концепцию развития международного аэропорта «Карши» должны подготовить Госкомтуризма, НАК «Узбекистон хаво йуллари», Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов и хокимият Кашкадарьинской области. Документ будет передан на рассмотрение Кабинета министров до 1 июля 2018 года.

Постановление предполагает введение на территории аэропорта режима «Открытое небо» и возможное привлечение к сотрудничеству авиакомпаний-лоукостеров.

Это, по оценкам экспертов, будет первым шагом по решению проблемы высокой стоимости авиабилетов.

Аэровокзальный комплекс аэропорта в Карши был реконструирован в 2006 году. Он оснащен необходимым оборудованием для качественного обслуживания пассажиров. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 человек в час. В здании имеются 2 сектора вылета — для местных и международных авиалиний, а также зал прилета.

Взлетно-посадочная полоса отвечает международным требованиям и способна принимать воздушные суда с максимальной массой до 180 тонн.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекским авиалиниям разрешено реализовывать авиабилеты на международные рейсы ниже себестоимости
Бизнес 09:31
Узбекские авиалинии объявляют тендер на предоставление консалтинговых услуг
Тендеры 6 февраля 17:19
Узбекские авиалинии вводят дополнительные рейсы в Дубай
Бизнес 31 января 15:43
Аэропорт Узбекистана объявляет тендер на закупку оборудования
Тендеры 27 января 13:02
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает запчасти
Тендеры 26 января 14:04
Авиакомпания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 20 января 16:34
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает консалтинговые услуги
Тендеры 17 января 09:44
Узбекская авиакомпания открывает рейс в Барселону
Бизнес 16 января 11:26
Узбекская авиакомпания объявляет тендер на приобретение металлоискателей
Тендеры 15 января 17:44
Узбекская авиакомпания объявляет тендер на разработку проектно-сметной документации
Бизнес 13 января 14:41
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает услуги
Тендеры 9 января 12:59
Узбекские авиалинии снизили минимальные тарифы на внутренние рейсы
Бизнес 8 января 14:45
Национальная авиакомпания Узбекистана объявляет тендер на ремонт самолета
Тендеры 5 января 17:39
Узбекистан намерен открыть новые рейсы в Таджикистан
Бизнес 4 января 12:27
Национальная авиакомпания Узбекистана запускает услуги деловой авиации
Бизнес 28 декабря 2017 15:52
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает услуги страхования
Тендеры 25 декабря 2017 12:34
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает запчасти
Тендеры 22 декабря 2017 09:37
Национальная авиакомпания Узбекистана закупает запчасти
Тендеры 16 декабря 2017 15:51