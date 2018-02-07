Впервые в Узбекистане аэропорт будет передан в управление частной компании

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт «Карши» выводится из состава НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Эта мера предусмотрена постановлением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию въездного туризма».



Концепцию развития международного аэропорта «Карши» должны подготовить Госкомтуризма, НАК «Узбекистон хаво йуллари», Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов и хокимият Кашкадарьинской области. Документ будет передан на рассмотрение Кабинета министров до 1 июля 2018 года.



Постановление предполагает введение на территории аэропорта режима «Открытое небо» и возможное привлечение к сотрудничеству авиакомпаний-лоукостеров.

Это, по оценкам экспертов, будет первым шагом по решению проблемы высокой стоимости авиабилетов.

Аэровокзальный комплекс аэропорта в Карши был реконструирован в 2006 году. Он оснащен необходимым оборудованием для качественного обслуживания пассажиров. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 человек в час. В здании имеются 2 сектора вылета — для местных и международных авиалиний, а также зал прилета.

Взлетно-посадочная полоса отвечает международным требованиям и способна принимать воздушные суда с максимальной массой до 180 тонн.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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