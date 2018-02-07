Азербайджанская AS Group Investment привлекает китайские инвестиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Пекине подписан договор о сотрудничестве по реализации проекта "Апшерон Агропарк" между азербайджанской компанией AS Group Investment и крупной китайской компанией China CAMC Engineering Co., Ltd.

Согласно достигнутому соглашению, CAMCE привлечет 140 миллионов долларов в проект "Апшерон Агропарк". Договор о сотрудничестве был подписан учредителем AS Group Investment Шахином Мовсумовым и президентом China CAMCE Co., Ltd. Луо Янем. Стороны встретились в рамках международной конференции, посвященной Транскаспийскому транспортному маршруту, составной части инициативы торгово-транспортного коридора «Пояс и путь». Конференция проходит 6-7 февраля в Пекине с участием представителей Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

В рамках визита учредитель AS Group Investment Шахин Мовсумов также провел встречу с вице-президентом одной из крупнейших государственных групп компаний China National Machinery Industry Corporation Ltd (SINOMACH) Лиу Джин Зенгом, в которую входит компания China CAMCE Co., Ltd. В ходе встречи обсуждались вопросы совместного сотрудничества.

«Апшерон Агропарк» является проектом, включающим в себя цепочку от производства, сортировки, упаковки, хранения до логистики фруктов и овощей. 150 гектаров территории агропарка составляют теплицы, из которых на 10 гектарах уже осуществляется производство томатов и клубники. Теплицы оборудованы самым современным оборудованием. При полной эксплуатации агропарка будет задействовано более 3500 человек.

Фрукты и овощи, выращиваемые в поселке Говсаны, предназначены не только для внутреннего рынка, а также для экспорта в страны СНГ, Персидского залива и в Европу. Тем самым агропарк способствует успешному развитию ненефтяного сектора, определённого приоритетным сектором экономики главой государства, и дополнительно развивает экспорт и узнаваемость бренда Made in Azerbaijan.

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