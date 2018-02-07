Вслед за Азербайджаном РФ и Индия окажут Ирану поддержку в рамках "Север-Юг"

Россия и Индия готовы оказать Ирану помощь в развитии необходимой инфраструктуры для полноценной работы международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщил торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.



Как отметил торгпред, одной из сложностей, с которыми сталкиваются на сегодняшний день РФ и Индия на пути расширения двустороннего экономического сотрудничества, является сложная логистика — более 80 процентов грузопотока идет через порт Санкт-Петербурга. Минимальный срок доставки, таким образом, составляет 40 дней, однако чаще всего компаниям-экспортерам приходится гораздо дольше ждать возможности отправки грузов в Индию. Это, в свою очередь, снижает их конкурентоспособность, подчеркнул Тарасюк.

"В этом смысле, большие перспективы имеет более короткий международный транспортный коридор "Север-Юг"", — цитирует РИА Новости Тарасюка.

Он добавил, что Россия, Иран и Индия очень заинтересованы в том, чтобы этот коридор заработал как можно скорее: “Предпринимаются значительные усилия, и я думаю, что в перспективе пяти лет мы увидим, что этот коридор заработает в полную силу".

По словам торгпреда, коридор фактически уже существует, но сейчас речь идет о том, чтобы построить на территории Ирана прямую железнодорожную ветку, в отсутствие которой приходится задействовать автомобильный транспорт и делать "крюк" порядка 300 километров.

"Необходимо достроить порядка 180 километров железной дороги, однако этот участок проходит через сложный горный ландшафт. По поступающим сообщениям из Ирана мы видим, что вопрос строительства этой ветки постепенно решается. Россия и Индия готовы оказать Ирану поддержку в развитии необходимой инфраструктуры", — подчеркнул Тарасюк.

Напомним, что Азербайджан также выделил 500 миллионов долларов Ирану для строительства участка железной дороги Решт-Астара в северной части страны.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

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