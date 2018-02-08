Президент Ильхам Алиев: Не имеющий выхода к открытым морям Азербайджан станет одним из транспортных центров Евразии

8 февраля 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, который не имеет выхода к открытым морям, превратится в один из транспортных центров Евразии.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Глава государства отметил, что в последующих годах Азербайджан - страна без выхода к открытым морям, реализуя значимые исторические газовые и транспортные проекты, превратится в один из транспортных центров Евразии.

“Мы сделаем это благодаря нашей политике, решительности, правильной внешней политике. Потому что внешняя политика в первую очередь направлена на решение внутренних проблем. Внешняя политика является продолжением внутренней политики. Мы ведем успешную внешнюю политику не только чтобы повысить к себе уважение в мире. Это превращается в реальную работу. Успешная внешняя политика также создает условия для реализации этих международных проектов. Потому что для того, чтобы быть транзитной страной, ты обязательно должен работать с соседями. Без соседей ни одна страна не может стать транзитной страной. Все это связанные между собой вопросы. Во всех сферах - в сферах общественных услуг, в сфере борьбы с коррупцией, взяточничеством, в сфере достижения справедливости - во всех сферах у нас очень ясное видение, программы, связанные с нашим будущим развитием. Просто в одном выступлении невозможно подробно сказать о всех направлениях”, - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан не только сохранит в последующих годах свой успешный, динамичный темп развития, но и еще больше его укрепит.

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