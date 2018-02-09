Казахстанский тенге продолжает дешеветь по отношению к доллару

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 22 банка, сообщает в пятницу KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 327,50 тенге за доллар при объеме торгов 66,450 миллиона долларов.

По доллару США с расчетами T+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было. По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге и в долларах сделок также не было заключено. На момент закрытия котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,32 тенге за доллар (+1,97 тенге), суммарный объем торгов – 150,350 миллиона долларов (-56,400 миллиона долларов).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

(Автор: Али Мустафаев)

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