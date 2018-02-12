Стартовал последний этап выплаты компенсаций вкладчикам азербайджанского Gandjabank

12 февраля 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с понедельника приступил к выплате компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО Gandjabank, являющимися последними в очереди.

Выплаты осуществляются в безналичной форме. Процесс будет проходить в административном здании ликвидированного Gandjabank по адресу: город Гянджа, проспект Ататюрка, 260.

Как ранее сообщал Trend экс-глава Фонда Азад Джавадов, общее число незастрахованных физических и юридических лиц в Gandjabank превышает 500 человек.

Лицензия Gandjabank была отозвана решением Центрального банка Азербайджана в январе 2016 года в связи с тем, что совокупный капитал банка не соответствовал требованиям ЦБА [50 миллионов манатов], и он не мог выполнить своих обязательств перед кредиторами.

Решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 15 февраля позапрошлого года банк был объявлен банкротом, и здесь началась процедура банкротства. Ликвидатором банка назначен ADIF.

(Автор: Анвар Мамедов)

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