Узбекские авиалинии увеличивают частоту полетов в Нью-Йорк

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» вводит второй рейс по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент с 5 апреля.

Полеты будут выполняться по четвергам на лайнерах Boeing 787 Dreamliner по следующему графику движения (время местное):

Четверг: HY-101 Ташкент 05:45 – Нью-Йорк 10:00

Четверг: HY-102 Нью-Йорк 12:45 – Ташкент 09:25 (+1)

С 29 мая по 17 сентября 2018 года Национальная авиакомпания увеличит частоту регулярных рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю. Полеты будут осуществляться по вторникам на Boeing 787 Dreamliner по следующему графику движения (время местное):

Вторник: HY-101 Ташкент 05:45 – Нью-Йорк 10:00

Вторник: HY-102 Нью-Йорк 12:45 – Ташкент 09:25 (+1)

В настоящее время национальная авиакомпания выполняет прямые пассажирские рейсы в Нью-Йорк на комфортабельных лайнерах Boeing 787 Dreamliner один раз в неделю по воскресениям.

НАК «Узбекистон хавр йуллари» является крупнейшей авиакомпанией в странах постсоветского пространства, не считая российских.

Ежегодный рост пассажирских перевозок составляет 10-15 процентов. Полеты осуществляются по более чем 60 направлениям, в том числе в страны Азии, Европы и Северной Америки.

Помимо НАК «Узбекистон хаво йуллари» воздушные перевозки граждан Узбекистана и гостей республики на внутреннем рынке по международным направлениям осуществляют 10 иностранных авиакомпаний, большей частью российские.

НАК «Узбекистон хаво йуларри» полностью принадлежит государству и является собственником 11 аэропортов, расположенных на территории Узбекистана, 6 из которых международные. Авиакомпания имеет представительства в 25 государствах мира.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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