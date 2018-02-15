Узбекистан намерен локализовать производство наиболее востребованных лекарств

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли».

Постановлением утверждена «дорожная карта» по обеспечению благоприятных условий для ускоренного развития фармацевтической отрасли.

Установлено, что руководители министерств, ведомств и других организаций несут персональную ответственность за своевременную, качественную и полную реализацию «дорожной карты».

Образованы рабочие группы по изучению реальной ситуации в свободных экономических зонах «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм», «Паркент-фарм» и решению имеющихся проблем.

Согласно документу, рабочие группы проведут изучение выделенных земельных участков для организации деятельности свободных экономических зон на предмет их соответствия предъявляемым требованиям, наличия возможностей подведения транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур. Предстоит пересмотр генеральных планов свободных экономических зон с учетом реальной ситуации на местах и возможности их исполнения на практике. По итогам будут приняты меры по привлечению потенциальных инвесторов для реализации на территории свободных экономических зон инвестиционных проектов.

В двухмесячный срок будет утверждена программа мер по организации плантаций лекарственных растений и перечень инвестиционных проектов по производству готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов, планируемых к реализации на территории свободных экономических зон.

Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО «Узбекэнерго», АО «Узтрансгаз», АК «Узбектелеком» совместно с иными заинтересованными ведомствами в месячный срок после утверждения генеральных планов свободных экономических зон поручено обеспечить разработку проектно-сметной документации проектов по развитию транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур свободных экономических зон.

Создана рабочая комиссия по определению перечня приоритетных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих разработке и производству в республике.

В 2017 году произведено 1,6 миллиарда условных упаковок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, что на 34 процента больше по сравнению с 2016 годом. Физический объем производства в отрасли в 2017 году вырос на 34 процента, при том, что рост в стоимостном выражении составил всего 16 процентов.

В настоящее время за счет импорта покрывается 74 процента внутреннего спроса. Более половины из 6824 наименований импортируемых лекарственных средств можно производить в Узбекистане, однако этот показатель в настоящее время составляет лишь 27 процентов. Лекарства, применяемые в онкологии, гинекологии, стоматологии, полностью завозятся из-за рубежа.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.