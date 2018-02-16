Узбекистан и Венгрия расширят сотрудничество в текстильной отрасли

16 февраля 2018 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Узбекистан и Венгрия обсудили сотрудничество в текстильной отрасли и реализацию совместных проектов.

Обсуждения прошли в рамках встречи между послом Венгрии в Республике Узбекистан Петером Санто и руководством ассоциации “Узтекстильпром”.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в текстильной и швейно-трикотажной отраслях путем поставки высококачественной текстильной продукции отечественных производителей на рынок Венгрии.

Была отмечена возможность реализации совместных проектов с венгерскими компаниями на территории двух стран по выпуску готовой текстильной продукции с ее дальнейшей поставкой на рынок Европейского союза.

В научно-образовательной сфере стороны обсудили привлечение специалистов отрасли (технологи) и ученых к совместному развитию инновационной деятельности.

Также была достигнута договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества путём установления кооперационных связей и участия в международных выставках-ярмарках, проводимых на территории двух стран.

Венгерская сторона выразила готовность к рассмотрению предложений по вопросу организации визита бизнес-делегации венгерских предпринимателей в Узбекистан в сентябре 2018 года, а также по организации национального стенда Венгрии на выставке CAITME 2018 и Textile Expo Uzbekistan в сентябре этого года.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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