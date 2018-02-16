Президент выделил дополнительные средства на развитие рыбоводства в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил выделить еще 100 миллиардов сумов на развитие рыбной отрасли в Бухарской области и обеспечить процесс подготовки специалистов.

Президент дал соответствующее поручение во время своего визита в Бухарскую область, где он ознакомился с проектами, реализуемыми в обществе с ограниченной ответственностью "Бухоробаликсаноат".

Было отмечено, что реализуемый ООО “Бухоробаликсаноат” проект по заготовке и переработке рыбы нацелен на расширение рациона питания, укрепление здоровья и снижение цен на мясо рыбы.

Предприятие намерено увеличить мощности за счет получения дополнительных земельных участков и внедрения современных технологий.

Будет налажено выращивание мальков, копчение рыбы, производство кормов, а также обслуживание рыбоводческих хозяйств. Будет создано более 20 рабочих мест.

Президент отметил большое количество естественных водоемов в Бухаре, наличие широких возможностей для дальнейшего увеличения выращивания рыбы в них.

Ранее президент подписал постановление о мерах по увеличению производства рыбы в 2018 году.

Согласно постановлению, в 2018 году Узбекистан планирует произвести до 150 тысяч тонн рыбы. Это в 2,5 раза превышает среднегодовое производство последних лет (порядка 60 тысяч тонн). В тройку лидеров по производству рыбы в текущем году войдут Ташкентская область с 20,1 тысячи тонн рыбы, Каракалпакстан — 20 тысяч тонн и Хорезмская область — 13,1 тысячи тонн.

Также в соответствии с постановлением до 1 января 2020 импорт комбикорма для рыб освобожден от таможенных платежей.

Официальный курс на 16 февраля составляет 8188.33 UZS/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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