Азербайджан изучит опыт России в сфере аудита социальных выплат

21 февраля 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучит опыт России в сфере аудита социальных выплат, сказала в среду аудитор Счетной палаты Азербайджана Мехрибан Алишанова в рамках двусторонней встречи с представителями Счетной палаты РФ.

По её словам, сотрудничество между высшими аудиторскими органами двух стран всегда находилось на высоком уровне.

"Мы намерены изучить опыт России в сфере аудита фондов, производящих выплаты по социальному обеспечению за счет средств Федерального фонда медицинского страхования России, а также фондов, осуществляющих социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ", - сказала Алишанова.

Она добавила, что, несмотря на различия в числе пенсионеров, масштабах страны и производимых выплат, у обоих сторон схожие проблемы и методы их решения.

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