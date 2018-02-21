Узбекистан освободил импорт картофеля от таможенных платежей

21 февраля 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана подписал указ о дополнении в перечень отдельных видов продовольственных товаров и сырья, освобождаемых от уплаты таможенных платежей, за исключением сборов за таможенное оформление, сроком до 1 января 2019 года.

Указом главы государства, в список был включен картофель свежий и охлажденный.

Государственному таможенному комитету Узбекистана в установленном порядке обеспечить своевременное и беспрепятственное таможенное оформление ввозимого по импорту картофеля.

Импортеры свежего и охлажденного картофеля не будут платить таможенные платежи, за исключением сборов за оформление, до конца текущего года.

В перечень уже включены 8 позиций: крупный рогатый скот; овцы и козы; мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное; баранина или козлятина свежая, охлажденная, кроме замороженной; соевые бобы, дробленные или недробленые; семена подсолнечника, дробленные или недробленые; семена кунжута; сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии.

Узбекистан сегодня сталкивается с серьезными проблемами по обеспечению населения собственным картофелем, особенно в зимние периоды. Значительная часть продукции завозится из соседних государств, а также из России. Ранее сообщалось, что Узбекистан может приобрести у Кыргызстана до 500 тысяч тонн картофеля.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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