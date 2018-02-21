Пора зарабатывать! Как легко заработать на ценных бумагах?

21 февраля 2018 12:42 (UTC+04:00)

Быстрые деньги – желание каждого, тем более, когда минимум рисков и максимум доходов. Очевидные преимущества и возможности заработка на ценных бумагах были в Азербайджане не особо известны по причине того, что на рынке не так много компаний способны взять на себя обязательство и ответственность выплачивать безусловный, гарантированный доход без потерь своим вкладчикам по ценным бумагам, в частности, облигациям.

Какой смысл компаниям выпускать облигации, и почему они так безопасны? Проще говоря, вкладчики, относя свои деньги на депозитный счет в банк, ждут определенных доходов, порядка 8% годовых. Чтобы обеспечить этот доход вкладчикам, банки в виде кредитов выделяют эти деньги различным предприятиям и физическим лицам под определенный процент; в процессе банк и зарабатывает. А при выпуске предприятием облигаций, не воспользовавшись услугами банка, можно обеспечить более высокие доходы кладчикам (около 14 процентов годовых), и, соответственно, более выгодное привлечение средств для предприятия. Что же выходит? А то, что все в выигрыше.

Одной из немногих компаний в Азербайджане, способных гарантировать доход своим вкладчикам, стала компания МЕТАК, успешно функционирующая на рынках Азербайджана и других стран СНГ более 21 года. Облигации номиналом в 1000 манатов были выпущены 29 января текущего года в количестве 2000 штук. Реализованные в первый же день торгов, облигации стали теперь доступны на вторичном рынке. Общая сумма по сделкам на вторичном рынке по облигациям МЕТАК превысила один миллион манатов. Купив облигации, вы получаете гарантию забрать обратно все деньги за покупку ровно через год, плюс получить доход в размере 14 процентов. Кстати, доход выплачивается компанией раз в квартал. Весь процесс проходит под строгим контролем Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана и Бакинской фондовой биржи, а продажи реализуются инвестиционной компанией AzFinance. В отличие от банковских депозитов, облигации можно отозвать в любой момент, при этом сохранив свою доходность вплоть до момента продажи.

Вкладывайте с умом и зарабатывайте без потерь! По вопросам касательно облигаций компании МЕТАК обращайтесь по номеру: +99412 310 33 22.

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Azernews Newspaper
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