В 2018 г. Turkish Airlines намерены значительно увеличить пассажирооборот (версия 2)

28 февраля 2018 21:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году авиакомпания Turkish Airlines (THY) намерена довести пассажирооборот до 75 миллионов пассажиров.

Об этом на церемонии награждения азербайджанских туристических фирм сказал директор бакинского представительства Turkish Airlines Сейфулла Ильяс.

По его словам, в 2017 году данный показатель составил 60 миллионов. При этом он добавил, что пассажиропоток из Азербайджана в прошлом году составил 300 тысяч пассажиров.

В свою очередь, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил, что Turkish Airlines намерены увеличить число полетов из Азербайджана.

"В настоящее время они осуществляются четыре раза в день, но в будущем их число будет увеличено. В планах также расширение географии полетов", - сказал дипломат.

(Автор: Илькин Шафиев)

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