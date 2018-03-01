Названы основные факторы экономического роста Азербайджана в 2018 году

1 марта 2018 16:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана выделяет шесть основных факторов экономического роста Азербайджана в 2018 году, сказала в четверг заместитель директора научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Азербайджана Арзу Гусейнова, в ходе своего выступления на ежегодном заседании международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Баку.

По словам заместителя директора, в качестве основных факторов экономического роста в Азербайджане в текущем году можно отметить природные ресурсы страны, рост населения, развитие человеческого капитала, институциональные реформы, стимулирование развития технологий и комплексные меры по диверсификации экономики Азербайджана.

"Проведенные в стране реформы в последние месяцы показывают свои результаты. Ведется большая работа по подготовке квалифицированных кадров. Считаю, что эти работы благоприятно скажутся и на финансовом рынке страны", - сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что правительство Азербайджана определило основные приоритеты политики социально-экономического развития на 2017-2020 годы.

"Среди них необходимо выделить обеспечение макроэкономической стабильности, развитие ненефтяного сектора, усиление конкурентоспособности национальной экономики и улучшение бизнес среды. Также приоритетом является ускорение диверсификации экономики, расширение ненефтяного экспорта и повышение экспортного потенциала страны, развитие регионов. Отдельно необходимо отметить усиление социальной поддержки чувствительной категории населения и продолжение социально направленной политики", - сказала Гусейнова.

По данным Государственного статистического комитета объем ВВП Азербайджана в январе 2018 года составил около 6,05 миллиарда манатов, что на два процента больше, чем в аналогичный период 2017 года. В целом в 2018 году правительство Азербайджана ожидает рост ВВП на 1,5 процента.

Официальный курс на первое марта составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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