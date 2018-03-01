В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров молока

БАКУ /Trend/ - По инициативе производителей молока и молочных продуктов и при поддержке министерства экономики Азербайджана, учреждена Ассоциация производителей и экспортеров молока и молочных продуктов Азербайджана, говорится в четверг в сообщении министерства.

Ассоциация будет оказывать поддержку развитию предпринимательства в области производства молока и молочных продуктов, применению новых технологий в данной области, росту производства и экспорта.

На собрании по учреждению Ассоциации, председателем правления новой структуры был избран Самир Эюбов.

Отметим, что каждое юридическое и физическое лицо, действующее в области производства молока и молочных продуктов, предоставив соответствующие документы, может стать членом Ассоциации.

(Автор: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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