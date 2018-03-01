В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров молока

1 марта 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе производителей молока и молочных продуктов и при поддержке министерства экономики Азербайджана, учреждена Ассоциация производителей и экспортеров молока и молочных продуктов Азербайджана, говорится в четверг в сообщении министерства.

Ассоциация будет оказывать поддержку развитию предпринимательства в области производства молока и молочных продуктов, применению новых технологий в данной области, росту производства и экспорта.

На собрании по учреждению Ассоциации, председателем правления новой структуры был избран Самир Эюбов.

Отметим, что каждое юридическое и физическое лицо, действующее в области производства молока и молочных продуктов, предоставив соответствующие документы, может стать членом Ассоциации.

(Автор: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Названы основные факторы экономического роста Азербайджана в 2018 году
Бизнес 11:03
Азербайджан расширяет экспорт в арабские страны (ФОТО)
Бизнес 21 февраля 17:54
Еще в одном регионе Азербайджана открыто предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Бизнес 19 февраля 16:09
Министр экономики Азербайджана посетит Иорданию и Египет
Бизнес 19 февраля 13:02
Стал известен объем инвестиций в один из промкварталов Азербайджана
Бизнес 16 февраля 17:48
В Азербайджане необходимо усилить контроль над производством смазочных масел
Бизнес 15 февраля 13:02
Функционирующим в селе Джоджуг Марджанлы предприятиям могут предоставить льготы
Бизнес 15 февраля 12:58
Минэкономики о размерах инвестиций в регионы Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 12 февраля 18:43
Летом в Азербайджане заработает еще один промышленный квартал
Бизнес 9 февраля 17:44
Китайские компании приглашены инвестировать в Азербайджан (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 20:21
Азербайджан будет производить спецоборудование для школьных лабораторий (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 13:07
Ниязи Сафаров: В каждом регионе Азербайджана появятся промышленные зоны (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 11:29
Азербайджан примет участие в выставке плодоовощной продукции в Германии
Бизнес 5 февраля 14:27
Азербайджан примет участие в международной продуктовой выставке в Москве
Бизнес 2 февраля 18:09
В селе Джоджуг Марджанлы открыто предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Бизнес 2 февраля 15:56
Министр экономики Азербайджана рассказал о европейских инвестициях в экономику страны
Бизнес 31 января 16:09
В Азербайджане просят выделить земли для развития животноводства в прифронтовой зоне (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:27
Территория Нефтчалинского промквартала расширится
Бизнес 25 января 12:36