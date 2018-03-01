Центробанк Азербайджана ожидает дальнейшего снижения долларизации (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:08)

БАКУ /Trend/ - Уровень долларизации в Азербайджане будет постепенно снижаться, считает директор департамента денежной политики Центрального банка Азербайджана Азер Алескеров.

"К началу прошлого года долларизация в Азербайджане достигла своего пика, составив около 80 процентов. Однако, в течение минувшего года этот показатель постепенно сокращался, и к концу 2017 года уменьшился на 10 процентных пунктов. Мы считаем, что в ближайшей перспективе долларизация продолжит сокращаться", - сказал Алескеров в четверг на ежегодном заседании международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Баку.

Коснувшись стабилизации курса, Алескеров отметил, что в настоящее время курс маната к доллару в Азербайджане формируется на основе спроса и предложения на рынке. По его словам, еще до января 2017 года банки были ограничены в выборе курса покупки и продажи иностранной валюты.

"У нас существовала маржа в четыре процента, которая была ликвидирована в январе 2017 года. С этого времени банки продают валюту по курсу близкому к официальному. Это показывает, что курс определяется рынком, рынок сам регулирует себя", - сказал представитель Центрального банка.

Алескеров отметил, что в настоящее время Центральный банк не вмешивается в регулирование курса, но в зависимости от макроэкономических процессов может сделать это в любой момент.

"Курс является одним из важнейших трансмиссионных каналов денежной политики. Поэтому при принятии решений относительно денежной политики, мы думаем о том, как это повлияет на курс. Сокращение денежной массы в начале 2017 года способствовало стабилизации курса. Положительное влияние профицита платежного баланса на валютный рынок в свою очередь благоприятно сказалось на монетарной ситуации", - сказал директор департамента.

По словам Алескерова, Центральный банк в феврале снизил учетную ставку и планирует сокращать ее в течение года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.