В Азербайджане предлагаются преференции для выходящих на биржу компаний

6 марта 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана предлагает применять преференции для компаний, принятых на биржевой листинг, сказал Trend во вторник директор департамента надзора над финансовыми рынками Палаты Джавид Назаров.

По словам директора департамента, данный шаг весьма широко применяется в мировой практике.

"В мире, выходящим на биржу компаниям, предоставляются различные налоговые преференции. Кроме того, есть примеры, когда инвесторы держат ценные бумаги определенное количество времени, а затем продают их, они освобождаются от уплаты налога на прибыль по данной операции. Мы хотим применить подобный опыт в Азербайджане, с целью активизировать выход предприятий на листинг", - сказал Назаров.

Назаров также прокомментировал вопрос создания в Азербайджане национальный рейтинговых агентств.

"Мы провели ряд исследований и ждем информации от рынков. Свои предложения должна также внести Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана. Только после всестороннего анализа мы сможем дать конкретный ответ по данному вопросу", - сказал Назаров.

Напомним, что возможность создания национальных рейтинговых агентств была отражена в "Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджане".

Согласно “дорожной карте”, рейтинговые агентства могут появиться в Азербайджане в 2018-2019 годах.

В настоящее время рейтинги азербайджанским компаниям, банкам и страховым компаниям присваивают такие международные рейтинговые агентства, как Fitch Ratings, Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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