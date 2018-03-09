Между Казахстаном и ОАЭ начинает действовать безвизовый режим

БАКУ /Trend/ - Между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами 10 марта вступит в силу соглашение о взаимных безвизовых поездках.

Казахстанцы смогут свободно находиться в ОАЭ до 30 дней, но при нарушении этого срока грозит штраф, сообщает министерство иностранных дел (МИД) Казахстана.

“При въезде нужно будет предъявить паспорт, срок действия которого не менее шести месяцев. Женщинам разрешается въезжать на территорию ОАЭ без сопровождения мужчин, если они достигли возраста, когда могут нести ответственность по закону. Несовершеннолетних детей должны сопровождать родители. Если ребенок путешествует без них, необходима доверенность о согласии на выезд”, - говорится в сообщении.

В казахстанском МИДе отмечают, что безвизовый режим не касается тех, кто намерен трудоустроиться в Эмиратах, однако разрешено проведение переговоров и деловых встреч.

(Автор: Али Мустафаев)

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