Китай призвал ЕС ускорить переговоры по двустороннему соглашению о защите инвестиций

Китай и Евросоюз должны ускорить переговоры по двустороннему соглашению о защите инвестиций, цитирует агентство "Синьхуа" министра иностранных дел КНР Ван И.

"Глобальное управление уже стало новой точкой развития сотрудничества Китая и Европы. Защита глобальной системы свободной торговли является общей ответственностью двух сторон", - сказал министр во время пресс-конференции в рамках ежегодной сессии ВСНП.

Китай хочет сотрудничать с Европой, чтобы придать современному миру, полному неопределенности, больше стабильности, заявил Ван И. По его словам, некоторые разногласия существуют и между Китаем и Европой, но, несмотря на них, обе стороны осознали необходимость поставить себя на место другого, быть более открытыми, толерантными и лучше понимать друг друга.

Как министр напомнил, в 2018 году исполняется 15 лет всеобъемлющему стратегическому партнерству между Китаем и Евросоюзом. А совсем недавно Китай уже успели посетить с визитами президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы надеемся, что на конец года отношения Китай-ЕС будут оставаться такими же сильными, как когда мы его начали", - заявил Ван И.

Также министр заверил в неизменной поддержке европейской интеграции со стороны Китая, "оптимистично оценивающего перспективы развития Европы".

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