Азербайджан и Индия расширяют экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Завтра будет подписан меморандум взаимопонимания между торгово-промышленными палатами Азербайджана и Индия, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, а также Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол Индии в Баку Санджай Рана.