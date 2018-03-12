Азербайджан и Индия расширяют экономическое сотрудничество

12 марта 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра будет подписан меморандум взаимопонимания между торгово-промышленными палатами Азербайджана и Индия, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, а также Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол Индии в Баку Санджай Рана.

Документ, направленный на расширение и укрепление экономических и торговых связей , а также бизнес-отношений между двумя странами, будет подписан завтра в рамках бизнес-форума, добавил посол.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На президентских выборах в Азербайджане для всех кандидатов созданы равные условия - представитель партии
Политика 17:51
МИД Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании
Политика 17:47
Между Азербайджаном и Индией откроется прямое авиасообщение
Бизнес 17:32
Индийские компании хотят инвестировать в сферу фармацевтики Азербайджана - посол
Бизнес 17:26
В Азербайджане за случаи материнской смертности было наказано более 50 врачей
Общество 17:18
Азербайджан стал лидером по объему прямых инвестиций в экономику Грузии в 2017 году
Энергетика 16:25
Азербайджан огласил условия подписания авиационного соглашения с ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 16:20
В Азербайджане необходимо снизить долю импортных компонентов в сельхозпроизводстве – депутат
Бизнес 14:27
Азербайджан может существенно увеличить долю МСП в структуре ВВП - депутат
Точка зрения 13:58
Деловой центр Азербайджана в Астрахани получит налоговые преференции
Бизнес 13:39
Какие районы Баку пользуются наибольшим спросом на рынке жилья?
Бизнес 11:57
В Индии девять туристов стали жертвами лесного пожара
Другие страны 11:04
Генсек ОПЕК прибудет с официальным визитом в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 10:48
Минобразования и ГЭЦ распространили совместное сообщение в связи с ДТП в Евлахе
Общество 11 марта 19:19
Индия расширяет возможности предоставления электронной визы казахстанцам
Казахстан 11 марта 18:00
Пострадавшие при ДТП в Евлахе госпитализированы
Общество 11 марта 15:32
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 11 марта 15:14
В Азербайджане начинается совместное с Ираном производство автомобилей
Бизнес 11 марта 14:41