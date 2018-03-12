Азербайджан и Индия расширяют экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Завтра будет подписан меморандум взаимопонимания между торгово-промышленными палатами Азербайджана и Индия, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, а также Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол Индии в Баку Санджай Рана.
Документ, направленный на расширение и укрепление экономических и торговых связей , а также бизнес-отношений между двумя странами, будет подписан завтра в рамках бизнес-форума, добавил посол.
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