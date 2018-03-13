Азербайджан превратился в транспортный хаб – депутат

13 марта 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана имеются большие возможности для дальнейшего развития транспортного и транзитного потенциала. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

«Азербайджан достиг больших успехов в развитии транзитного и транспортного потенциала, превратился в транспортный хаб. Развитию способствуют такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, международный транспортный коридор "Север-Юг", Бакинский международный морской торговый порт, объемы перевозок через которые можно увеличить в несколько раз. Это поспособствует притоку зарубежной валюты в Азербайджан, повышению занятости населения, и росту престижа страны на международной арене», - подчеркнул он.

Для полного использования потенциала данных проектов необходимо в первую очередь развивать маркетинговую часть, отметил депутат.

По его словам, необходимо предоставлять больше информации о реализуемых транспортных проектах с тем, чтобы зарубежные компании, перевозчики имели полное представление об их потенциале.

В 2017 году, как ранее сообщал министр экономики Шахин Мустафаев, транзитом через Азербайджан были перевезены 10,4 миллиона тонн грузов. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 16 процентов.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан реализует несколько международных транспортных проектов. Открытие одного из них - железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - состоялось 30 октября 2017 года. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Другой транспортный проект с участием Азербайджана - коридор "Север-Юг" - призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн, будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Также в Азербайджане продолжается строительство Бакинского международного морского торгового порта, который внесет важный вклад в развитие торговли в Прикаспийском регионе. Ожидается, что его мощность составит 25 миллионов тонн грузов и до одного миллиона контейнеров в год.

(Автор: Илькин Шафиев)

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