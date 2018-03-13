Президент ПА ОБСЕ о значимости Азербайджана для "Шелкового пути" (ФОТО)

13 марта 2018 10:57 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным членом Группы поддержки проекта "Шелковый путь" Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сказал журналистам в Баку во вторник президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

По его словам, в ПА ОБСЕ присутствует большая делегация из Азербайджана, которая предлагает хорошие инициативы, в том числе развивать специальную группу по поддержке проекта "Шелковый путь".

"Мы видим первые результаты этих усилий, которые были поддержаны многими членами ПА и многими делегациями. В настоящее время 22 страны являются членами этой группы. Очень важно ускорить эти проекты, так как это амбициозные и смелые инициативы. Азербайджан, Грузия и Турция развивают конкретную и крайне важную часть проекта "Шелковый путь" - Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Церетели.

Он отметил, что важной также является связь между городами и обществами, что будет выгодно для развития бизнеса и увеличения трудовой занятости.

"Поэтому политическая поддержка проектов, которые принесут региону процветание и безопасность, очень важна. И я считаю, что Азербайджан вносит значимый вклад в эти проекты", - сказал Церетели.

(Автор: Максим Цурков)

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