Президент ПА ОБСЕ о значимости Азербайджана для "Шелкового пути" (ФОТО)

По его словам, в ПА ОБСЕ присутствует большая делегация из Азербайджана, которая предлагает хорошие инициативы, в том числе развивать специальную группу по поддержке проекта "Шелковый путь".

"Мы видим первые результаты этих усилий, которые были поддержаны многими членами ПА и многими делегациями. В настоящее время 22 страны являются членами этой группы. Очень важно ускорить эти проекты, так как это амбициозные и смелые инициативы. Азербайджан, Грузия и Турция развивают конкретную и крайне важную часть проекта "Шелковый путь" - Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Церетели.