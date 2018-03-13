До 2022 г. Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в развитие железных дорог

13 марта 2018 17:20 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В 2010-2022 годах инвестиции Азербайджана в развитие железных дорог составят около пяти миллиардов долларов, сказал заместитель главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хиджран Валехов в ходе международной конференции "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении Шелкового пути", проходящей во вторник в Баку.

Он отметил, что по прогнозам грузооборот между Европейским союзом и Китаем к 2030 году увеличится в два раза.

"Чтобы не оставаться в стороне от этих процессов, Азербайджану необходимо провести определенную работу, в частности по развитию железных дорог страны. Большая работа уже проделана: запущена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, реализуется проект "Север-Юг", который свяжет Персидский залив, Россию и Северную Европу через Азербайджан. В целом в период с 2010-го по 2022 год в развитие железнодорожной инфраструктуры планировалось вложить 4 879,32 миллиона долларов. Часть этих инвестиций уже вложена, остальная часть будет вложена до 2022 года", - сказал Валехов.

В частности он отметил, что большая часть средств идет на реконструкцию и электрификацию железнодорожных путей, капитальный ремонт железной дороги Баку - Беюк-Кесик, обновление парка вагонов, закупку пассажирских и грузовых локомотивов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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