До 2022 г. Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в развитие железных дорог

Он отметил, что по прогнозам грузооборот между Европейским союзом и Китаем к 2030 году увеличится в два раза.

"Чтобы не оставаться в стороне от этих процессов, Азербайджану необходимо провести определенную работу, в частности по развитию железных дорог страны. Большая работа уже проделана: запущена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, реализуется проект "Север-Юг", который свяжет Персидский залив, Россию и Северную Европу через Азербайджан. В целом в период с 2010-го по 2022 год в развитие железнодорожной инфраструктуры планировалось вложить 4 879,32 миллиона долларов. Часть этих инвестиций уже вложена, остальная часть будет вложена до 2022 года", - сказал Валехов.