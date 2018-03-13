Бакинский торговый порт хочет использовать блокчейн в своей работе

13 марта 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт применит в своей деятельности технологию блокчейн, сказал глава порта Талех Зиядов в ходе международной конференции "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении "Шелкового пути"", проходящей во вторник в Баку.

По словам Зиядова, новый Бакинский порт в Аляте планируется превратить в самый технологичный порт на Каспии.

"Мы планируем задействовать технологию блокчейн. Это позволит существенно ускорить операции, сделать их более прозрачными, а сам порт будет самым технологичным на Каспии", - сказал Зиядов.

Глава порта отметил, что уже в мае, с завершением первой фазы строительства, порт сможет переваливать до 15 миллионов тонн грузов в год.

Блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов. Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не хранится в каком-то одном месте, а распределен среди нескольких тысяч компьютеров во всем мире.

Принцип работы блокчейн достаточно прост - цифровые записи объединяются в “блоки”, которые потом связываются криптографически и хронологически в “цепочку” с помощью сложных математических алгоритмов. Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор записей. Новые блоки всегда добавляются строго в конец цепочки.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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