Азербайджанский Kapital Bank начинает выплату дивидендов

БАКУ /Trend/ - с 19 марта Kapital Bank приступает к выплате дивидендов акционерам, которые приобрели акции до 13 марта 2018 года. Такое решение принято в ходе очередного заседания акционеров банка, состоявшегося 14 марта, говорится в сообщении Kapital Bank, распространенном в пятницу.

Для получения дивидендов акционеры, проживающие в Баку, могут подойти в головной офис банка, по адресу ул. Физули 71, а акционеры, живущие в других регионах могут подойти в филиал с удостоверением личности.

ОАО Kapital Bank является правопреемником Сбербанка. В прошлом Kapital Bank назывался Объединенным универсальным акционерным банком (BUS Bank). BUS Bank был создан постановлением Кабинета министров Азербайджана по типу Объединенного акционерного общества в результате слияния трех государственных акционерно-коммерческих банков - Аграрно-промышленного, Промышленно-инвестиционного и Сберегательного - на основании распоряжения от 21 февраля 2000 года.

В настоящее время основным акционером Kapital Bank является Pasha Holding, которому принадлежит 99,87 процента акций.

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