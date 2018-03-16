Азербайджан исключает возможность реэкспорта своей продукции под видом армянской

16 марта 2018 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сельскохозяйственная продукция не может быть реэкспортирована на зарубежные рынки под видом армянской, сказал в пятницу заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, отвечая на вопросы журналистов.

Выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) за минувший год, замминистра отметил, что исключение могут составлять лишь отдельные небольшие розничные поставки.

"В этой области государство осуществляет серьезный контроль", - сказал он, напомнив, что в прошлом были случаи, когда азербайджанские яблоки реэкспортировались в Армению через территорию Грузии.

"Это можно считать позитивным фактом, так как он показывает, что азербайджанская продукция является конкурентоспособной, а в экономике Армении существуют проблемы", - отметил Бабаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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