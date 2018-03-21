Казахстан огласил планируемые объёмы экспорта зерна в Азербайджан

21 марта 2018 02:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует ежегодно экспортировать в Азербайджан до одного миллиона тонн зерна в год, передает BlackSeaGrain. Основная обработка продукции будет производиться на зерновом терминале в Баку.

«Казахстанская пшеница отправляется из порта Актау в порт в бакинском поселке Говсаны, на территории которого расположен Бакинский зерновой терминал, где функционирует мельница. Конечно же, мы работаем с «Продкорпорацией», экспортирующей зерновые культуры в Азербайджан. Часть зерна перерабатывается нами в муку», - рассказал заместитель председателя правления терминала Ержан Баймухаметов.

По словам Баймухаметова, возглавляемая им структура также сотрудничает с азербайджанскими и российскими трейдерами, которые заинтересованы в перевалке зерна через терминал в направлении Ирана.

Терминал оснащен современным оборудованием, позволяющим временно хранить до 15 тысяч тонн зерновых культур. Пропускная способность составляет 1,5 тысячи тонн зерна в сутки. В годовом эквиваленте это равняется около 300 тысячам тонн зерновых. В сутки производится 150 тонн муки, что в годовом эквиваленте составляет более 50 тысяч тонн муки. Потребность Азербайджана в зерне составляет около 3 - 3,5 миллиона тонн в год.

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