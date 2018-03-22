Узбекистан увеличит грузопоток в Россию и Казахстан по новой железной дороге

22 марта 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан запустил пассажирское движение по новой железнодорожной линии Бухара - Мискен, сократив на два часа время движения поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении, передают узбекские СМИ.

Вместе с тем, по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент - Саратов, Ташкент - Волгоград, Алматы - Нукус, Андижан - Ургенч, Нукус - Ургенч - Термез.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои - Учкудук - Султануиздаг - Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в направлении Казахстана и России.

По железной дороге также ожидается транспортировка горно-рудной и металлургической продукции из Центральных Кызылкумов.

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен протяженностью 355 километров стартовало в декабре 2016 года.

В ходе прокладки линии построены 121 искусственных сооружений, 12 мостов и шесть путепроводов, пять новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и пять разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).

В перспективе по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туры, объединяющие в единое транспортное направление Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Токио откроют торговый дом Узбекистана
Бизнес 17:15
Mercedes отзывает более 12 тысяч автомобилей в России
Россия 17:11
Аграрии Казахстана наращивают производство муки
Бизнес 17:10
Казахстан, ОАЭ и Россия расширяют сотрудничество в аэрокосмической сфере
Казахстан 16:42
Увеличилось число российских туристов посетивших Таджикистан
Бизнес 16:41
В России допустили возможность обмена криптовалют на рубли
Бизнес 12:20
Узбекская компания осуществит новые поставки текстиля в Китай
Бизнес 11:12
Китайская компания запустит новые проекты по возобновляемой энергетике в Казахстане
Энергетика 10:43
В Тамбовской области России около 30 человек отравились газом
Россия 21 марта 09:34
На Байконуре утвердили новый экипаж МКС
Россия 20 марта 15:57
Премьер Госсовета Китая призвал увеличить торговый оборот с Россией до $100 млрд
Россия 20 марта 09:25
Четыре человека погибли при пожаре во Владивостоке
Россия 20 марта 04:39
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента
Турция 19 марта 22:29
Казахстан экономит миллионы долларов на спутниковой системе «KazSat»
Бизнес 19 марта 22:10
Недельный оборот фондовой биржи «Тошкент» вырос более чем в 2 раза
Бизнес 19 марта 20:25
Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном
Узбекистан 19 марта 18:12
Туркменистан рассчитывает на наращивание экономических связей с Россией - президент
Туркменистан 19 марта 18:09
Президенты Таджикистан и России с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества
Таджикистан 19 марта 17:48