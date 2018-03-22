Узбекистан увеличит грузопоток в Россию и Казахстан по новой железной дороге

БАКУ /Trend/ - Узбекистан запустил пассажирское движение по новой железнодорожной линии Бухара - Мискен, сократив на два часа время движения поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении, передают узбекские СМИ.

Вместе с тем, по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент - Саратов, Ташкент - Волгоград, Алматы - Нукус, Андижан - Ургенч, Нукус - Ургенч - Термез.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои - Учкудук - Султануиздаг - Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в направлении Казахстана и России.

По железной дороге также ожидается транспортировка горно-рудной и металлургической продукции из Центральных Кызылкумов.

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен протяженностью 355 километров стартовало в декабре 2016 года.

В ходе прокладки линии построены 121 искусственных сооружений, 12 мостов и шесть путепроводов, пять новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и пять разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).

В перспективе по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туры, объединяющие в единое транспортное направление Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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