Салим Муслимов: Реформы Президента Ильхама Алиева позволили в кратчайшие сроки добиться серьезного развития экономики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Целенаправленная программа реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволила в кратчайшие сроки добиться серьезного прогресса в развитии приоритетных сфер экономики, в особенности ненефтяного сектора, и обеспечить независимый от нефтяного фактора экономический рост.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов во время встречи с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером в Женеве в рамках 332 заседания правления МОТ.

По словам министра, экономика Азербайджана входит в число 35 самых конкурентоспособных экономик мира.

Муслимов отметил, что за последние 15 лет экономика страны выросла в более чем три раза, а в течение первых двух месяцев этого года - на 1,3 процента, в том числе ненефтяной сектор на 2,3 процента.

“Даже в последние годы, когда мировая экономика переживала сложности, в Азербайджане успешно реализовывались все социальные программы и постепенно обеспечивается их расширение. В то же время в стране реализуется целенаправленные работы по обеспечению достойным трудом, постоянно повышаются заработные платы. В продолжение этих мероприятий в этом году также были повышены заработные платы и другие социальные выплаты”, - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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