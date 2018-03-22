Салим Муслимов: Реформы Президента Ильхама Алиева позволили в кратчайшие сроки добиться серьезного развития экономики (ФОТО)

22 марта 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Целенаправленная программа реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволила в кратчайшие сроки добиться серьезного прогресса в развитии приоритетных сфер экономики, в особенности ненефтяного сектора, и обеспечить независимый от нефтяного фактора экономический рост.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов во время встречи с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером в Женеве в рамках 332 заседания правления МОТ.

По словам министра, экономика Азербайджана входит в число 35 самых конкурентоспособных экономик мира.

Муслимов отметил, что за последние 15 лет экономика страны выросла в более чем три раза, а в течение первых двух месяцев этого года - на 1,3 процента, в том числе ненефтяной сектор на 2,3 процента.

“Даже в последние годы, когда мировая экономика переживала сложности, в Азербайджане успешно реализовывались все социальные программы и постепенно обеспечивается их расширение. В то же время в стране реализуется целенаправленные работы по обеспечению достойным трудом, постоянно повышаются заработные платы. В продолжение этих мероприятий в этом году также были повышены заработные платы и другие социальные выплаты”, - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава Международной организации труда посетит Азербайджан
Бизнес 11:19
Министр труда назвал стратегические цели социальной политики Азербайджана (ФОТО)
Экономика 20 марта 00:06
В Азербайджане более 1,3 млн человек получают трудовые пенсии (ФОТО)
Экономика 13 марта 19:27
В Азербайджане необходимо отменить сдачу отчетов в Госфонд соцзащиты - Салим Муслимов
Бизнес 27 февраля 19:54
Минтруда Азербайджана продолжает переговоры по созданию Фонда охраны труда
Бизнес 27 февраля 17:32
В Азербайджане могут повысить зарплату бюджетникам
Бизнес 27 февраля 15:52
На повышение пенсий и соцпособий в Азербайджане будет направлено 200 млн манатов - министр (ФОТО)
Бизнес 27 февраля 15:40
Министры Саудовской Аравии и Индонезии приглашены в Азербайджан
Экономика 23 февраля 16:31
Салим Муслимов прокомментировал повышение пенсий у категории лиц, получающих надбавки
Бизнес 10 февраля 10:41
В Азербайджане увеличен размер минимальной пенсии - министр (ФОТО)
Бизнес 10 февраля 10:36
На сколько увеличатся пенсии в Азербайджане в результате индексации страховой части?
Бизнес 10 февраля 10:31
Азербайджан и Турция намерены упростить получение разрешения на трудоустройство
Бизнес 2 февраля 12:28
Тысячи семей в Азербайджане будут привлечены к программе самозанятости - министр
Бизнес 2 февраля 11:15
В Баку подписан протокол IX заседания азербайджано-турецкой постоянной комиссии по труду и соцзащите (ФОТО)
Бизнес 2 февраля 10:34
Салим Муслимов: Число обратившихся в органы занятости Азербайджана сократилось за год в 1,7 раза
Общество 11 января 10:30
В 2018 г. программа самозанятости в Азербайджане охватит около 35 тыс. человек - министр
Бизнес 23 декабря 2017 11:24
Пенсии за декабрь в Азербайджане будут выплачены до конца месяца - министр
Бизнес 20 декабря 2017 14:51
Азербайджан может начать экспорт рабочей силы
Бизнес 20 декабря 2017 14:28