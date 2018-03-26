Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг серьёзных успехов в решении вопросов продбезопасности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг серьёзных успехов в решении вопросов продовольственной безопасности. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Как отметил глава государства, сегодня, по основным сферам, обуславливающим продовольственную безопасность, Азербайджан либо полностью обеспечивает себя, либо очень близок к этому показателю.

“Азербайджан обеспечивает себя мясом почти на 100 процентов. Производство молока - приблизительно на 80-85 процентов. Производство куриного мяса в ближайшие год-два достигнет 100 процентов и будет создан большой экспортный потенциал. По производству яиц - сейчас мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем. То есть, это приоритетные сферы”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что технические растения оставались без внимания.

“Опять же, хочу сказать, что у этого есть ряд причин. Одна из причин, в том числе была связана с тем, что считалось, что фермеры сами знают, что им сажать и выращивать. Этой сфере не оказывалась большая государственная поддержка. Что касается частных компаний, которые занимались хлопководством, то и они не оказывали необходимых усилий, не уделяли должного внимания хлопководству, не инвестировали в должном объеме, и хлопководство в Азербайджане постепенно было уничтожено. Достаточно взглянуть на статистические показатели, 2015-ый год в истории хлопководства был самым удручающим. Хлопок был высажен только на 18 тысяч гектарах, и было заготовлено только 35 тысяч тонн хлопка, - сказал глава государства. - С конца 2015 года мы начали серьезно заниматься этим вопросом. Как я отмечал, в 2016-2017 годах были проведены совещания. В 2017 году была принята Государственная программа по развитию хлопководства, мы начали планомерно заниматься этими вопросами и сегодня можем говорить о прекрасных показателях. В течение двух лет заготовка хлопка выросла с 35 до 207 тысяч тонн. То есть за два года мы смогли в шесть раз увеличить сбор хлопка. И это далеко не предел. Сегодня мы будем говорить о будущих работах для увеличения заготовок хлопка”.

Глава государства отметил, что по государственной линии Азербайджан закупил в больших объемах современную технику - почти 500 хлопкоуборочных комбайнов. “Большая их часть уже куплена. Другая техника - производимые в Азербайджане тракторы, в то же время, зарубежная техника, прицепы. Накануне я ознакомился с частью техники в Барде. На эти цели выделяются большие средства. Улучшается обеспечение удобрениями. Можно сказать, что азербайджанское государство взяло на себя и эту сферу - удобрения предоставляются с льготами в 70 процентов. Несмотря на достигнутые в этой сфере успехи, мы должны работать еще серьезнее. Качество удобрений должно быть еще лучше, этой сфере также оказывается большое внимание”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за последние годы были реализованы крупные проекты в сфере мелиорации. Мелиоративными мерами были охвачены десятки тысяч гектаров земель. “В том числе, в Бардинском и других районах в эту сфере были направлены очень большие средства и предприняты другие комплексные меры. Для развития хлопководства была создана централизованная система управления. Администрация Президента, органы местной исполнительной власти, компании, фермеры, трудящиеся добились хороших результатов. Достигнутые в течение двух лет цифры - самый лучший тому показатель”, - отметил глава государства.

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