В Китае планируют снизить ставку НДС для ряда секторов экономики

26 марта 2018 15:00 (UTC+04:00)

Китай намерен ускорить оптимизацию налоговой системы и ее структуры, уделяя пристальное внимание международным налоговым реформам. Об этом сообщил министр финансов КНР Лю Кунь, выступая на форуме "Развитие Китая-2018", сообщает агентство "Синьхуа".

В частности, по его словам, продолжится регулирование налога на добавленную стоимость (НДС), который будет снижен в промышленном, транспортном и некоторых других секторах.

Благодаря проведению в Китае реформы по замене налога на предпринимательскую деятельность налогом на добавленную стоимость, в прошлом году стране удалось сэкономить 918,6 миллиарда юаней (около 145,5 миллиарда долларов).

Замена налога на предпринимательскую деятельность, взимавшегося на протяжении 60 лет, на НДС является наиболее важным преобразованием в китайской налоговой системе за последние два десятилетия. Эта мера позволяет упростить процедуру взимания налогов и избежать двойного налогообложения. Реформа была запущена в Шанхае в 2012 году и была распространена на всю страну в мае 2016 года.

Как сообщил министр, Китай также планирует провести реформу индивидуального подоходного налога.

Ежегодный форум, темой которого в этом году является "Китай в новой эпохе", собрал порядка 30 известных мировых ученых, включая нобелевских лауреатов, а также более 80 руководителей компаний, входящих в список 500 крупнейших компаний мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в провинции Шаньдун
Бизнес 16:15
BMW отзовет с китайского рынка свыше 44 тысяч дефектных автомобиля
Бизнес 15:45
Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737 (ФОТО)
Бизнес 15:23
Китайский батискаф "Хайлун-3" совершил успешное погружение на 1690 м (ФОТО)
Китай 15:15
Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам финансов, ИКТ, здравоохранения и образования
Бизнес 15:12
Китайские ВВС провели боевые учения в западной части Тихого океана (ФОТО)
Китай 15:10
Китайский финсектор способен справиться с внешними воздействиями - директор Центробанка
Бизнес 15:08
Китай построил крупнейший в мире рудовоз
Бизнес 14:59
В Китае разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации на основе строения пчел
Китай 14:37
В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды
Китай 14:29
Китайская компания заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику
Китай 14:20
В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления (ФОТО)
Китай 13:33
Китай заявил о готовности к переговорам с США по торговле для устранения разногласий
Китай 12:42
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 12:28
Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla
Бизнес 11:15
Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке
США 10:47
Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами
Китай 09:48
ВВС Китая проведут боевые учения на западе Тихого океана
Китай 25 марта 08:37