Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам финансов, ИКТ, здравоохранения и образования

26 марта 2018 15:12 (UTC+04:00)

Китай сохранит приверженность открытости своего сектора услуг и готовит для этого новые меры, несмотря на продолжение торгового дефицита в данной сфере, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заместителя министра коммерции КНР Вана Шоувэня.

Ван Шоувэнь сообщил, что Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам в таких областях, как финансы, телекоммуникации, здравоохранение, образование и уход за пожилыми, а также ослабит ограничения на зарубежные активы в финансовом бизнесе, включая банки, брокерские услуги и фонды.

"Мы представим графики и дорожные карты по открытию секторов, включающих финансы, транспорт на новых энергоносителях и топливно-заправочные станции", - сказал Ван Шоувэнь на Форуме по развитию Китая в Пекине.

Приверженность открытости контрастирует с составившим в 2017 году 255,4 миллиарда долларов дефицитом Китая в торговле услугами.

"Мы всегда поддерживали свободную и честную торговлю", - отметил Ван Шоувэнь.

Китай открыл для зарубежных инвесторов 120 связанных с торговлей услугами отраслей, это превышает поставленную при вступлении Китая во Всемирную торговую организацию около двух десятилетий назад задачу по открытию 100 отраслей.

В зонах свободной торговли правительство полностью либерализовало многие отрасли, пользующиеся повышенным вниманием зарубежных инвесторов, в том числе сектора кредитных рейтингов, бухгалтерского учета, электронной коммерции, электрических батарей и оборудования для железнодорожного транспорта.

Китай сократил административные проволочки для зарубежных инвесторов за счет упрощения или отмены многих разрешительных процедур, также можно ожидать и новых благоприятных политических мер, добавил заместитель министра.

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