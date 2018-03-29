Азербайджанская AXA MBASK запустил сервис приема онлайн-платежей

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AXA MBASK запустила новый сервис для онлайн- оплаты договоров страхования. Ранее клиентам компании для оплаты полиса требовалось обращаться непосредственно в банк или напрямую в офис страховой компании, что было не всегда удобно. Теперь для проведения платежа клиенту достаточно зайти на сайт www.axambask.az, вписать номер договора и провести платеж с помощью банковской карты.

С помощью нового сервиса можно оплатить все договора по добровольным видам страхования, субрагационные дела, а также осуществить оплату франшизы.

AXA MBASK развивает канал интернет-оплат, постоянно расширяя набор доступных онлайн-сервисов. С запуском данного сервиса AXA MBASK завершила очередной этап работ по выстраиванию дистанционного взаимодействия с клиентами.

Сегодня на сайте компании также можно оформить онлайн страховой полис, зарегистрироваться в личном кабинете, проверить статус урегулирования убытка, получать доступ к своей страховой истории и к функционалу по управлению своим страховым портфелем.

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