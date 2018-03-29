В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая

Из Китая в четверг отправился в путь первый товарный поезд в страны Центральной Азии, передают таджикские СМИ.

Согласно информации, товарный поезд отправился 29 марта около 11:00 по местному времени из станции Тапу в городском округе Синьсян в провинции Хэнань в центральной части в Китая в сторону пяти центральноазиатских стран, сообщает китайское агентство Синьхуа.



Известно, что вышедший из Синьсяна поезд пересечет города Тайюань, Иньчуань, Чжунвэй, Увэй, Урумчи, через КПП Алашанькоу пересечет границу с Казахстаном в КПП Достык и далее направится в Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

По расписанию поезд будет выполнять рейс раз в неделю. В составе поезда 50 вагонов, годовой объем грузовых перевозок составляет от 150 тысяч до 200 тысяч тонн.

Ожидается, что этот поезд постепенно будет реализовывать программу «выезжает полным, возвращается полным», отправляя в страны Центральной Азии механическое оборудование, изделия из резины, огнестойкие материалы и другие товары, а возвращаясь с различным сырьем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.