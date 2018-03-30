Официальный курс маната к мировым валютам на 30 марта

30 марта 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0933 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

30.03.18

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

2,0933

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3056

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0844

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8707

1 бразильский реал

1 BRL

0,5142

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1438

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1596

1 чешская крона

1 CZK

0,0825

1 чилийский песо

1 CLP

0,2811

1 китайский юань

1 CNY

0,2711

1 датская крона

1 DKK

0,2808

1 грузинский лари

1 GEL

0,7041

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3855

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0124

100 иранских риалов

100 IRR

0,0037

1 шведская крона

1 SEK

0,2035

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7807

1 израильский шекель

1 ILS

0,4852

1 канадский доллар

1 CAD

1,3192

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6722

1 казахский тенге

1 KZT

0,0053

1 киргизский сом

1 KGS

0,0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4403

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0935

1 молдавский лей

1 MDL

0,1032

1 египетский фунт

1 EGP

0,0963

1 норвежская крона

1 NOK

0,2169

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0209

1 польский злотый

1 PLN

0,4969

1 российский рубль

1 RUB

0,0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2969

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4712

1 турецкая лира

1 TRY

0,4308

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0584

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1926

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0642

100 японских иен

100 JPY

1,5997

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2293

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