В Азербайджане будет координироваться деятельность бизнес-инкубаторов (ФОТО)

30 марта 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана комиссия по координации деятельности бизнес-инкубаторов.

Об этом в пятницу сказал журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По словам замминистра, расширение охвата деятельности бизнес-инкубаторов послужит развитию малого и среднего предпринимательства в стране.

В пятницу меморандум о сотрудничестве подписали 18 азербайджанских бизнес-инкубаторов.

«Подписание документа способствует росту числа бизнес-инкубаторов в Азербайджане, расширению географии их деятельности, развитию стартап-проектов. Это одна из мер в направлении развития малого и среднего предпринимательства, повышению его роли в экономике страны», - сказал Мамедов.

Сегодня в Азербайджане существует 20 бизнес-инкубаторов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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